Патрис Эвра: «Мы все знаем, что Месси отдали победу на ЧМ-2022, все было написано заранее. Даже французы хотели, чтобы он победил. Пенальти в начале финала…»

Впереди чемпионат мира, к которому нужно готовиться. Я не думаю, что это повлияет на команду, игроки должны быть сосредоточены на настоящем, но все равно не надо говорить о Зидане в каждом интервью. Мы все еще должны говорить о Дидье Дешаме.