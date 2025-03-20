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Патрис Эвра: «Мы все знаем, что Месси отдали победу на ЧМ-2022, все было написано заранее. Даже французы хотели, чтобы он победил. Пенальти в начале финала…»

Бывший защитник сборной Франции также выразил недовольство слухами о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026.

Источник: Sports.Ru

"Я думаю, что это огромное неуважение к Дидье Дешаму, что мы говорим о другом тренере, в то время как он все еще находится на своем посту.

Впереди чемпионат мира, к которому нужно готовиться. Я не думаю, что это повлияет на команду, игроки должны быть сосредоточены на настоящем, но все равно не надо говорить о Зидане в каждом интервью. Мы все еще должны говорить о Дидье Дешаме.

Не слишком ли мы избалованы? Неужели людям надоело выходить в полуфинал или финал на каждом турнире? Мне жаль его преемника. Что бы вы предпочли — победить или сыграть хорошо?

Ладно, мы не выигрывали [трофеев] с 2018 года, но мы все знаем, что в 2022 году Месси отдали победу на чемпионате мира. Все было написано заранее. Даже французы хотели, чтобы Месси победил… Пенальти в начале [финала Франция — Аргентина]…

Лично я желаю удачи преемнику Дешама. Когда я слышу, как люди говорят: «Осталось еще полтора года», мне это кажется неуважением", — сказал Эвра.