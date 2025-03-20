Футболист «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России

Ранее Артем Дзюба делил первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды России с Александром Кержаковым. На счету последнего — 30 забитых мячей в 91 встрече. После игры с Гренадой у Артема Дзюбы 31 гол в 56 матчах за сборную России.