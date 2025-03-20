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Футболист «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России

Нападающий тольяттинского Акрона Артем Дзюба вышел на первое место по голам, забитым за сборную России по футболу. Спортсмен отличился в товарищеском матче против команды Гренады, в котором вышел с капитанской повязкой.

Источник: Коммерсантъ

Ранее Артем Дзюба делил первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды России с Александром Кержаковым. На счету последнего — 30 забитых мячей в 91 встрече. После игры с Гренадой у Артема Дзюбы 31 гол в 56 матчах за сборную России.

Матч Россия — Гренада завершился со счетом 5:0. Помимо Артема Дзюбы отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Отметившийся дублем нападающий «Акрона» стал самым возрастным автором гола в истории сборной России (36 лет 6 месяцев 25 дней). Прежде рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу (36 лет 2 месяца и 25 дней).

Артем Дзюба в текущем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету уже 236 забитых мячей.