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Латышонок о Дзюбе против Гренады: «Вел себя как лидер, заводил нас, мотивировал. Хороший человек, суперположительные эмоции оставил»

"Поскольку Артем забил третий гол нашей команды в конце первого тайма, у меня эмоций уже не было — был сконцентрирован на том, чтобы доиграть до перерыва без пропущенных голов. Но, разумеется, все порадовались за него, что он побил этот рекорд.

"Поскольку Артем забил третий гол нашей команды в конце первого тайма, у меня эмоций уже не было — был сконцентрирован на том, чтобы доиграть до перерыва без пропущенных голов. Но, разумеется, все порадовались за него, что он побил этот рекорд.

Я впервые с ним оказался в одной команде — впечатления только положительные. Очень позитивный человек, много интересных историй рассказывал — просто суперположительные эмоции оставил. Хороший человек, а то, что он сильный футболист — все это и так знали.

Перед стартовым свистком собрал нас в кругу и произнес речь на правах капитана — обычные напутственные слова перед игрой. И по ходу матча вел себя как лидер, заводил нас, мотивировал. В итоге и у нас результат хороший в виде разгромной победы, и он забил гол, сделал голевой пас, добившись этого рекорда", — сказал вратарь сборной России.

Дзюба — лучший бомбардир сборной России! Так он побил рекорд Кержакова.