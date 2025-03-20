Латышонок о Дзюбе против Гренады: «Вел себя как лидер, заводил нас, мотивировал. Хороший человек, суперположительные эмоции оставил»

"Поскольку Артем забил третий гол нашей команды в конце первого тайма, у меня эмоций уже не было — был сконцентрирован на том, чтобы доиграть до перерыва без пропущенных голов. Но, разумеется, все порадовались за него, что он побил этот рекорд.