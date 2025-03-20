Процесс по делу о нападении на экс-футболиста Евсеева начнется 2 апреля

АСТРАХАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Первое заседание суда по уголовному делу о нападении в Астрахани на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» из Ленинградской области Вадима Евсеева, состоится 2 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кировского суда Астрахани, куда поступило дело.
17 ноября 2024 года в Астрахани на представителей клуба ФК «Ленинградец» напали двое с ножом и перцовым баллончиком. Тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главному тренеру Вадиму Евсееву брызнули в лицо перцовым газом. Нападавшие были обезврежены и переданы полиции, было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и предметов, группой лиц).
«Первое судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 2 апреля», — сказали в суде.
По версии следствия, в ноябре 2024 года местный житель со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали на трех иногородних граждан — представителей футбольного клуба, которые находились в служебной командировке в Астрахани. Используя в качестве оружия складной нож и перцовый баллончик, фигуранты уголовного дела умышленно нанесли телесные повреждения гражданам, высказывая при этом слова угрозы. По инкриминируемой статье фигуранту дела может грозить до 7 лет лишения свободы.
Евсеев на протяжении карьеры выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды. В качестве тренера Евсеев руководил пермским «Амкаром», «Уфой», ярославским «Шинником» и воронежским «Факелом». С сентября 2024 года он возглавляет «Ленинградец», который выступает в дивизионе A Леон — Второй лиги.