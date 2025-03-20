Процесс по делу о нападении на экс-футболиста Евсеева начнется 2 апреля

По версии следствия, в ноябре 2024 года местный житель со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали на трех иногородних граждан — представителей футбольного клуба, которые находились в служебной командировке в Астрахани. Используя в качестве оружия складной нож и перцовый баллончик, фигуранты уголовного дела умышленно нанесли телесные повреждения гражданам, высказывая при этом слова угрозы. По инкриминируемой статье фигуранту дела может грозить до 7 лет лишения свободы.