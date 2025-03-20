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Украинского футболиста сдали ТЦК после отказа продлевать контракт

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк сдал территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) защитника Михаила Шершня. Об этом рассказал экс-игрок команды Александр Козак, слова которого приводит «Страна.ua» со ссылкой на ТаТоТаке.

Источник: БЕЛТА

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин предложил защитнику Шершню, у которого заканчивался контракт, перейти в команду U-19 или продлить соглашение на прежних условиях. Футболист отказался и попросил отпустить его, после чего был направлен к Поворознюку.

«Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: “Те, кто плохо от нас уходит, отправляются в военкомат”», — рассказал Козак. Вскоре после этого за Шершнем пришли военкомы, но спортсмену удалось от них сбежать.

С 18 февраля 2025 года Шершень стал игроком клуба «Кудривка».