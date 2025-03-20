Антон Шипулин: «Дзюба — сильный спортсмен, все это знают. Желаю ему не останавливаться, дальнейших успехов»

"Как патриот нашей страны, конечно, я не мог упустить такую возможность, пришел на матч, посмотреть, поболеть за наших ребят.
Конечно, результат матча предсказуемый. Но приятно посмотреть, как наши ребята стараются.
С Артемом мы знакомы, я ему даже как-то дарил лыжи. Раньше часто общались, он даже пробовал свои силы в биатлоне.
Ни для кого не секрет, что Артем — сильный спортсмен, все это знают. Больше хотелось бы подчеркнуть его как человека, это замечательный, добрый, отзывчивый человек. Это подкупает всех, кто знает его лично.
Желаю Артему на этом не останавливаться, дальнейших успехов, все у него получится", — сказал чемпион мира по биатлону Шипулин.