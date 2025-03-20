Депутат Милонов о рекордах Дзюбы: «Какие памятники? Назвать улицу в честь него — полнейшая глупость. Надо запретить ему праздновать все эти достижения, только сок»

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Кержакова (233). Сейчас на счету Дзюбы 235 голов.
"Дзюба встал с колен. Он молодец. Артем хоть и футболист, но очухался после некоего нокаута, который у него был — показал, что он спортсмен. Дзюба упал, но поднялся и побежал еще быстрее — молодец. Победа любит сильных.
Какие памятники Дзюбе? На надо парня в искушение вводить, пусть Дзюба знает, что в спину дышат конкуренты. Пусть Артем не расслабляется. Надо запретить Дзюбе праздновать все эти достижения. Только сок.
Болельщики тоже разные бывают, есть умные, а есть те, кто такие предложения делает. Назвать улицу в честь Дзюбы — полнейшая глупость. Какая улица? У нас только после смерти называют, так что пусть Артем живет как можно дольше", — сказал депутат Госдумы.