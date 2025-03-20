Депутат Милонов о рекордах Дзюбы: «Какие памятники? Назвать улицу в честь него — полнейшая глупость. Надо запретить ему праздновать все эти достижения, только сок»

Болельщики тоже разные бывают, есть умные, а есть те, кто такие предложения делает. Назвать улицу в честь Дзюбы — полнейшая глупость. Какая улица? У нас только после смерти называют, так что пусть Артем живет как можно дольше", — сказал депутат Госдумы.