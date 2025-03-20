Гаврилов о рекорде Дзюбы: «Забил и забил — не думаю, что профессиональные футболисты это серьезно воспринимают. Если так разбираться — кому забил?»

— Ничего не думаю про рекорд Дзюбы. Чего мне думать об этом достижении?
— Но его можно назвать весомым вообще?
— Не знаю, каждый это по‑своему понимает. Не думаю, что многие профессиональные футболисты как‑то серьезно это воспринимают. Каждому свое.
Ну забил и забил. Молодец, что забил. Но если так разбираться — кому забил и как забил? И так далее.
Если бы он забил в тот период, когда играли в официальных матчах с лучшими командами, это я еще понимаю… Когда забивали Симонян, Пономарев, Блохин… Это уже другое дело. А это несерьезно.
Если такие командочки, как Гренада, будут попадаться почаще, то можно и этот рекорд побить — в каждой игре забивать по три‑четыре мяча, а может и по пять.
Вспомните, как Саленко на чемпионате мира забил пять голов. А здесь товарищеские матчи… Но каждому свое, — сказал двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов.