Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Приношу извинения Карпину — его не нагнули. Убедил, что это только его решение. Он не лжец»

Карпин позже высказался о том, что его «нагнули» из-за вызова нападающего «Акрона»: «Кто может это сделать? Пускай Гурцкая скажет, мне самому интересно».
«Скажу свое мнение по ситуации с “нагнули — не нагнули” в понедельничной программе “Это футбол, брат!”.
Мы долго говорили с Валерием Георгиевичем на эту тему. Это частный разговор, но часть программы будет посвящена этой теме.
Коротко сейчас скажу так: приношу публично извинения Карпину — его не нагнули. Он меня убедил, что это было только его решение. Он не лжец", — сказал Тимур Гурцкая.
В матче против Гренады (5:0) Дзюба забил гол и установил рекорд сборной России по количеству мячей (31).
«Кто меня нагнул? Фамилия?» Карпин и Дзюба против журналистов.