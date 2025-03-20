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Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Приношу извинения Карпину — его не нагнули. Убедил, что это только его решение. Он не лжец»

Гурцкая ранее предположил, что решение главного тренера сборной России вызвать Артема Дзюбу в команду на матчи против Гренады и Замбии было принято под давлением.

Источник: Спортс"

Карпин позже высказался о том, что его «нагнули» из-за вызова нападающего «Акрона»: «Кто может это сделать? Пускай Гурцкая скажет, мне самому интересно».

«Скажу свое мнение по ситуации с “нагнули — не нагнули” в понедельничной программе “Это футбол, брат!”.

Мы долго говорили с Валерием Георгиевичем на эту тему. Это частный разговор, но часть программы будет посвящена этой теме.

Коротко сейчас скажу так: приношу публично извинения Карпину — его не нагнули. Он меня убедил, что это было только его решение. Он не лжец", — сказал Тимур Гурцкая.

В матче против Гренады (5:0) Дзюба забил гол и установил рекорд сборной России по количеству мячей (31).

«Кто меня нагнул? Фамилия?» Карпин и Дзюба против журналистов.