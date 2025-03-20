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Депутат Журова о рекорде Дзюбы: «Кто-то скажет — не Олимпиаду же выиграл. Я к любым достижениям отношусь с уважением, это самый крутой наш футболист сейчас»

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — в матче с Гренадой 36-летний нападающий забил 31-й гол за национальную команду.

Источник: Спортс"

"Для футбольного мира рекорд Артема Дзюбы — очень важное событие. Кто-то, кто спокойно относится к футболу, скажет: ну и что такого он сделал, не Олимпиаду же выиграл. У людей будет разное отношение к рекорду Дзюбы.

Я лично к любым достижениям спортсменов отношусь позитивно и с уважением. Это всегда большой труд, нелегкий путь, преодоление. Я понимаю, что раз Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, значит, это самый крутой наш футболист на данный момент", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.