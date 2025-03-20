Депутат Журова о рекорде Дзюбы: «Кто-то скажет — не Олимпиаду же выиграл. Я к любым достижениям отношусь с уважением, это самый крутой наш футболист сейчас»

Я лично к любым достижениям спортсменов отношусь позитивно и с уважением. Это всегда большой труд, нелегкий путь, преодоление. Я понимаю, что раз Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, значит, это самый крутой наш футболист на данный момент", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.