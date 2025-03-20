Мостовой о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Все давно уже изменилось в сторону хайпа. Не видите что ли, что происходит? Мы уже радуемся, что обыгрываем 190-ю сборную рейтинга»

— Если Царь — вы, то как можно назвать Дзюбу?
— Никак! Пока никак. У него свое какое-то прозвище может быть. Мы уже и так его распиарили. Называйте, как хотите. Мне эта тема неинтересна. А что за рекорды? Почему-то когда Сашка Кержаков был, никто про этот рекорд не говорил. До Кержакова был Вовка Бесчастных, но тоже никто и слова не говорил. Да забил какому уровня сопернику. Вы смеетесь над футболом что ли уже?
Все давно уже изменилось в сторону хайпа. Не видите что ли, что происходит? Мы уже радуемся, что обыгрываем 190-ю сборную рейтинга. Все радуются и кричат. Те, кто играл 15−20 лет назад, их всех помнят, знают и в Европе, и везде", — сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой о рекорде Дзюбы: «Игроки моего поколения тоже хотят поиграть с Гренадой, Таиландом. Артема почему-то не вызвали, когда он был нужен против Хорватии. О ценностях никто не думает».