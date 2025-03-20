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Скалони о травме Месси: «У Лионеля проблемы с приводящей мышцей. Серьезная потеря для нас, но мы должны подойти к матчу без жалоб и в лучшей форме»

Из-за повреждения в окончательную заявку сборной не был включен на матчи с Уругваем и Бразилией в квалификации на ЧМ-2026 не был включен Лионель Месси. Также в ближайших играх не сможет принять участие Лаутаро Мартинес.

Источник: Спортс"

"Всякий раз, когда приближается международная пауза, и ребята играют в выходные перед ней, мы всегда начеку. Учитывая количество матчей, которые они проводят, это всегда проблема. Мы знали, что можем потерять некоторых игроков. И это случилось. Теперь нам нужно подумать о тех, кто в нашем распоряжении, это даст им новые возможности.

Этот сезон тяжелый для игроков. Он затянется, и мы осознаем это. Мы должны подойти к матчу в лучшей форме и без жалоб.

Я поговорил с Лионелем. У него были проблемы с приводящей мышцей. Он приехал с дискомфортом. Я был в курсе этой ситуации. К сожалению, он не сможет играть, и для нас это серьезная потеря. Но команда будет готовиться к матчу, как и всегда. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Наша задача будет такой же, как и всегда — противостоять трудному сопернику", — сказал главный тренер сборной Аргентины.