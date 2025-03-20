Скалони о травме Месси: «У Лионеля проблемы с приводящей мышцей. Серьезная потеря для нас, но мы должны подойти к матчу без жалоб и в лучшей форме»

Я поговорил с Лионелем. У него были проблемы с приводящей мышцей. Он приехал с дискомфортом. Я был в курсе этой ситуации. К сожалению, он не сможет играть, и для нас это серьезная потеря. Но команда будет готовиться к матчу, как и всегда. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Наша задача будет такой же, как и всегда — противостоять трудному сопернику", — сказал главный тренер сборной Аргентины.