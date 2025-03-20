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Фомин о Дзюбе: «Артем — большой молодец, его рекорды продержатся долгое время. Не ожидали его вызова в сборную — он заслужил, думаю»

В матче с Гренадой (5:0) 36-летний нападающий забил 31-й гол за национальную команду и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, обойдя Александра Кержакова.
Источник: Спортс"

9 марта Дзюба превзошел другой рекорд Кержакова, забив 234-й гол в карьере и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Не ожидали вызова Артема Дзюбы. Думаю, что он заслужил, больше всех мячей забил.

— Разная ли сборная с ним и без него?

— Да я не заметил, что что-то изменилось. В первую очередь все идет от Валерия Георгиевича Карпина, от тренерского штаба. Поэтому все требования и атмосфера как были, так и остались.

Считаю, что Артем — большой молодец, рекорды продержатся долгое время — что по сумме голов, что за сборную. Это вызывает уважение, — сказал полузащитник «Динамо».