Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют с Замбией. Карпин подтвердил: «Мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, выйдет другой состав»

Даниил Фомин выступает за национальную команду с 2020 года, и за это время на его счету 17 игр и один забитый гол. За «Динамо» полузащитник сыграл в текущем чемпионате России 18 раз и отметился 4 мячами. Детально его показатели можно изучить тут.