Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют с Замбией. Карпин подтвердил: «Мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, выйдет другой состав»

"Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав.
В игре с Гренадой Александр Солдатенков провел на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма.
Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и Кубка страны", — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Вчера Дзюба вышел в стартовом составе на матч против команды Гренады (5:0) и забил гол, который стал для него 31-м в составе сборной России. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Александра Кержакова.
Александр Солдатенков провел за сборную России 6 матчей с 2022 года. В составе «Крыльев Советов» у защитника 18 игр в Мир РПЛ в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Даниил Фомин выступает за национальную команду с 2020 года, и за это время на его счету 17 игр и один забитый гол. За «Динамо» полузащитник сыграл в текущем чемпионате России 18 раз и отметился 4 мячами. Детально его показатели можно изучить тут.