Батраков о Дзюбе: «Великий игрок для российского футбола»

— Вы в сборной уже не первый сбор, не первый матч. Чувствуете себя основным игроком?
— Нет, не чувствую. Когда это придет, не знаю — стараюсь доказывать свой уровень в каждом матче.
— Этот голевой пас на Дзюбу — историческое событие, как и гол. Как это было, что сказал Артем?
— Он подошел перед игрой, сказал — найди меня в игре, буду очень благодарен. В итоге так и получилось, с моей передачи он сделал рекорд, а потом обнял и поблагодарил.
Вообще, хочется отдать должное Артему — он выходил на матч именно за победой, а не за своим голом. Не говорил, что играйте только на меня, старался в комбинационный футбол.
— Именно он говорил перед матчем в круге?
— Да, именно он. Сказал, что независимо от уровня соперника выходим и стараемся выполнять установку тренера.
— Как вам уровень соперника?
— Мощные футболисты, что-то умеют. Наверное, сильнее Брунея.
— Кто для вас Дзюба?
— Великий футболист для российского футбола. Если он ставит рекорды, идет еще к одному рекорду по схеме «гол+пас», — сказал полузащитник «Локомотива».