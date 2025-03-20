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Батраков о Дзюбе: «Великий игрок для российского футбола»

В товарищеском матче против Гренады (5:0) Батраков отдал голевой пас на Дзюбу. Форвард «Акрона» забил 31-й гол за сборную России и стал лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: Спортс"

— Вы в сборной уже не первый сбор, не первый матч. Чувствуете себя основным игроком?

— Нет, не чувствую. Когда это придет, не знаю — стараюсь доказывать свой уровень в каждом матче.

— Этот голевой пас на Дзюбу — историческое событие, как и гол. Как это было, что сказал Артем?

— Он подошел перед игрой, сказал — найди меня в игре, буду очень благодарен. В итоге так и получилось, с моей передачи он сделал рекорд, а потом обнял и поблагодарил.

Вообще, хочется отдать должное Артему — он выходил на матч именно за победой, а не за своим голом. Не говорил, что играйте только на меня, старался в комбинационный футбол.

— Именно он говорил перед матчем в круге?

— Да, именно он. Сказал, что независимо от уровня соперника выходим и стараемся выполнять установку тренера.

— Как вам уровень соперника?

— Мощные футболисты, что-то умеют. Наверное, сильнее Брунея.

— Кто для вас Дзюба?

— Великий футболист для российского футбола. Если он ставит рекорды, идет еще к одному рекорду по схеме «гол+пас», — сказал полузащитник «Локомотива».