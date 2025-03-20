Владимир Пономарев: «Дзюба может получить статус уровня Стрельцова. Эдика сейчас уже никто не помнит, а Артем все время на слуху. Он уже один из лучших в истории»

У нас в сборной СССР были проблемы с форвардами, поэтому Дзюба бы играл у нас. Некого просто вперед было ставить — Малофеев был слабенький, Маркаров тоже не годился, сопляк Банишевский был, который ни черта хорошим не был. Мучились мы без нападающих. Был бы у нас форвард, мы бы дальше проходили на чемпионатах мира. Дзюба очень серьезно пригодился бы сборной СССР.