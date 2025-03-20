Владимир Пономарев: «Дзюба может получить статус уровня Стрельцова. Эдика сейчас уже никто не помнит, а Артем все время на слуху. Он уже один из лучших в истории»

"У нас были интересные нападающие, но не такие забивные, как Дзюба. 31 гол — это немало. Для нашей страны это даже много. Раньше мы и играли мало — у нас занавеска железная была, а сейчас интереснее стало, игр сборной много.
У нас в сборной СССР были проблемы с форвардами, поэтому Дзюба бы играл у нас. Некого просто вперед было ставить — Малофеев был слабенький, Маркаров тоже не годился, сопляк Банишевский был, который ни черта хорошим не был. Мучились мы без нападающих. Был бы у нас форвард, мы бы дальше проходили на чемпионатах мира. Дзюба очень серьезно пригодился бы сборной СССР.
Со временем Дзюба может получить статус уровня Стрельцова, его будут помнить. Эдика сейчас уже никто не помнит, а Дзюба все время на слуху. Он забил 31 гол, лучший в истории бомбардир чемпионата и сборной России. Игра забудется, а цифры останутся. В свое время Дзюба хорош. Он уже один из лучших в истории. Потом и игру Дзюбы забудут, но статистика сохранится", — сказал бывший защитник ЦСКА.