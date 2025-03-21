Агент о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Поздравляю всех любителей футбола в России с этим историческим событием! Артем останавливаться на достигнутом не собирается»

Спасибо РФС, спасибо за организацию такой мини-церемонии, поздравления после матча. Поэтому думаю, что все счастливы. Единственное, конечно, хотелось бы видеть аншлаг на матче, к сожалению, его не было, но есть объективные причины. Понятен и уровень соперника, но тут все же, насколько я понимаю, было совсем немного времени на продажу билетов. Поэтому коллеги из РФС сделали все, что могли. За что им еще раз огромное спасибо.