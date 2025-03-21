Агент о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Поздравляю всех любителей футбола в России с этим историческим событием! Артем останавливаться на достигнутом не собирается»

"Поздравляю всех любителей футбола в России с этим историческим событием! Очень безумно рад за Артема! На самом деле, так вот оглянуться, действительно, за 10 дней два рекорда в российском футболе побито одним человеком. Это дорогого стоит и здорово, что мы живем в такое время. Здорово чувствовать себя тоже немного сопричастным к этим историческим событиям (смеется).
После матча посмотрел, все СМИ об этом пишут. Что логично с одной стороны, с другой стороны первый рекорд на мой взгляд тоже немаловажный. Но про рекорд сборной пишут абсолютно все СМИ, издания, телеграм-каналы, соцсети бурлят. Это здорово, это правильно и, наверное, так должно быть.
Спасибо РФС, спасибо за организацию такой мини-церемонии, поздравления после матча. Поэтому думаю, что все счастливы. Единственное, конечно, хотелось бы видеть аншлаг на матче, к сожалению, его не было, но есть объективные причины. Понятен и уровень соперника, но тут все же, насколько я понимаю, было совсем немного времени на продажу билетов. Поэтому коллеги из РФС сделали все, что могли. За что им еще раз огромное спасибо.
И конечно же тренерскому штабу, Валерию Георгиевичу Карпину за этот вызов. Артем, наверное, с одной стороны его заслужил, но все мы знаем о правиле, который был — возрастной лимит. Здорово, что у этого правила в данный момент времени нашлось исключение ради такого замечательного повода.
Артем останавливаться на достигнутом не собирается. Как он сказал после матча — двери в сборную для себя не закрывает и, если будет нужен, всегда приедет. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее нашу сборную вернут в официальные матчи и Артем будет в форме и дай бог поможет еще команде.
А дальше уже следить за концовкой чемпионата, болеть за «Акрон» и Артема Дзюбу в его составе. Всем, кто пишут, звонят, поздравляют, спасибо огромное! Всем, кто верил в Артема и всегда был рядом, думаю, он скажет отдельное спасибо", — сказал Леонид Гольдман.