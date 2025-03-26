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Черчесов о вызове Дзюбы в сборную: «РФС молодцы, футболист такого калибра рождается не каждый день. Есть маркетинговые ходы, которые тоже, наверное, обсуждаются. Артем свое дело сделал»

36-летний нападающий принял участие в BetBoom товарищеском матче с командой Гренады (5:0) и забил 31-й гол в составе национальной команды, став лучшим бомбардиром в ее истории.

Источник: Спортс"

— Молодцы РФС, что такое организовали. Футболист такого калибра рождается не каждый день. Я уже говорил, что он своими голами в «Акроне» в том году и в этом доказывает, что он достоин забить еще один гол. Дали ему шанс, он свое дело сделал.

— А вы общаетесь с Карпиным и спрашивали его про историю с Дзюбой и как он оказался в сборной?

— Нет.

— А вы удивились, когда Карпин его вызвал?

— Я вообще давно не удивляюсь. Это вообще его решение, он может его за день или за два вызвать. Сборная — это сборная. Нет тренера, которому сборная принадлежит. Есть маркетинговые ходы, которые в РФС тоже, наверное, обсуждаются. Решение было принято, убежден, совместное. Все сыграло, Дзюба забил гол, зритель доволен, все довольны, — сказал бывший главный тренер сборной России.