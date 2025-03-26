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Сборная Аргентины вышла на ЧМ-2026 — первой в Южной Америке. Она действующий чемпион мира

Об этом стало известно после матча сборных Боливии и Уругвая в квалификации ЧМ-2026 (0:0). Идущие на 7-м месте боливийцы потеряли математические шансы догнать команду Лионеля Скалони по очкам — они отстают от лидеров таблицы на 14 баллов за 4 тура до конца отборочного этапа.
Источник: Спортс"

Об этом стало известно после матча сборных Боливии и Уругвая в квалификации ЧМ-2026 (0:0). Идущие на 7-м месте боливийцы потеряли математические шансы догнать команду Лионеля Скалони по очкам — они отстают от лидеров таблицы на 14 баллов за 4 тура до конца отборочного этапа.

Таким образом, сборная Аргентины гарантированно займет место в первой шестерке команд, которые напрямую выйдут на чемпионат мира от Южной Америки. «Альбиселесте» набрали 28 очков после 13 туров квалификации и встретятся со сборной Бразилии сегодня, 26 марта.

Аргентинцы примут участие в чемпионате мира 14-й раз подряд. Действующие чемпионы мира вышли на ЧМ-2026 первыми среди команд из южноамериканского отбора.