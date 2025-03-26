Максименко не пропустил во всех 3 матчах за сборную России

Накануне вратарь «Спартака» провел 90 минут в товарищеской игре с Замбией (5:0).
В прошлом году голкипер отыграл весь матч с Сирией (4:0) и 45 минут с Беларусью (4:0).
Подробнее статистика 27-летнего вратаря — здесь.
Александр Максименко сыграл на ноль во всех 3 матчах за сборную России.
Накануне вратарь «Спартака» провел 90 минут в товарищеской игре с Замбией (5:0).
В прошлом году голкипер отыграл весь матч с Сирией (4:0) и 45 минут с Беларусью (4:0).
Подробнее статистика 27-летнего вратаря — здесь.