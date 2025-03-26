Грант о 0:5: «Замбия играла против сильного соперника. Россия заслуживает участия в международных соревнованиях»

"Поздравляю Россию с победой. Считаем, что была прекрасная игра. Нам не хватило подготовки, была только одна тренировка. Несколько игроков не приехали по техническим причинам. Считаю, что мы многому научились на этом матче. Благодарю Россию за гостеприимство.
Многие новые игроки получили возможность играть вместе. Мы играли против сильных соперников. Я просил прилететь часть игроков 17 марта, но у многих не получилось. Только 23-го числа получилось провести тренировку.
Мы играли против сильного соперника. Россия заслуживает принимать участие в соревнованиях международного уровня. Было бы еще две-три тренировки, мы бы подготовились лучше", — сказал Авраам Грант.