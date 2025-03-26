Грант о 0:5: «Замбия играла против сильного соперника. Россия заслуживает участия в международных соревнованиях»

"Поздравляю Россию с победой. Считаем, что была прекрасная игра. Нам не хватило подготовки, была только одна тренировка. Несколько игроков не приехали по техническим причинам. Считаю, что мы многому научились на этом матче. Благодарю Россию за гостеприимство.