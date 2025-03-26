Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грант о 0:5: «Замбия играла против сильного соперника. Россия заслуживает участия в международных соревнованиях»

"Поздравляю Россию с победой. Считаем, что была прекрасная игра. Нам не хватило подготовки, была только одна тренировка. Несколько игроков не приехали по техническим причинам. Считаю, что мы многому научились на этом матче.

Источник: Спортс"

"Поздравляю Россию с победой. Считаем, что была прекрасная игра. Нам не хватило подготовки, была только одна тренировка. Несколько игроков не приехали по техническим причинам. Считаю, что мы многому научились на этом матче. Благодарю Россию за гостеприимство.

Многие новые игроки получили возможность играть вместе. Мы играли против сильных соперников. Я просил прилететь часть игроков 17 марта, но у многих не получилось. Только 23-го числа получилось провести тренировку.

Мы играли против сильного соперника. Россия заслуживает принимать участие в соревнованиях международного уровня. Было бы еще две-три тренировки, мы бы подготовились лучше", — сказал Авраам Грант.