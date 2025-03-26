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Рафинья говорил, что Бразилия победит Аргентину «на поле и за его пределами». Бразильцы проиграли 1:4

Сегодня «селесао» потерпели разгромное поражение от «альбиселесте» (1:4) в отборе ЧМ-2026.

Ранее вингер пентакампеонов Рафинья говорил, что Бразилия победит Аргентину «на поле и за его пределами».

После 14 туров Бразилия занимает в таблице 4-е место, Аргентина, уже обеспечившая себе выход в финальную часть ЧМ-2026 — 1-е.