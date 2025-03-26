Рафинья говорил, что Бразилия победит Аргентину «на поле и за его пределами». Бразильцы проиграли 1:4

Ранее вингер пентакампеонов Рафинья говорил, что Бразилия победит Аргентину «на поле и за его пределами».
После 14 туров Бразилия занимает в таблице 4-е место, Аргентина, уже обеспечившая себе выход в финальную часть ЧМ-2026 — 1-е.
Сегодня «селесао» потерпели разгромное поражение от «альбиселесте» (1:4) в отборе ЧМ-2026.
Ранее вингер пентакампеонов Рафинья говорил, что Бразилия победит Аргентину «на поле и за его пределами».
После 14 туров Бразилия занимает в таблице 4-е место, Аргентина, уже обеспечившая себе выход в финальную часть ЧМ-2026 — 1-е.