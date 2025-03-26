Гол Рондона принес победу Венесуэле над Перу (1:0). Венесуэльцы вышли на 7-е место, дающее право на выход на ЧМ-2026 через стыки

Благодаря этой победе сборная Венесуэлы по итогам 14 туров квалификации в Южной Америке вышла на 7-е место в таблице, дающее право сыграть в стыках с командой другой конфедерации за путевку в финальный турнир ЧМ-2026.