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Гол Рондона принес победу Венесуэле над Перу (1:0). Венесуэльцы вышли на 7-е место, дающее право на выход на ЧМ-2026 через стыки

Благодаря этой победе сборная Венесуэлы по итогам 14 туров квалификации в Южной Америке вышла на 7-е место в таблице, дающее право сыграть в стыках с командой другой конфедерации за путевку в финальный турнир ЧМ-2026.
Источник: Спортс"

Всего в 14 играх текущего отбора на счету 35-летнего экс-форварда ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» 4 гола (2 — с пенальти). В настоящее время Рондон выступает за мексиканскую «Пачуку».