Егор Титов: «Россия начнет возвращаться на международную арену в ближайшие полгода. Может, сыграет и на ЧМ-2026»

— Я родился в СССР и помню все эти игры наших ведущих клубов против НХЛ. Была сенсация, полные трибуны, каждый матч как финал. Сегодня это уже политический ход, чтобы в международных отношениях показали, что мы на правильном пути. Только за, но не понимаю, каким будет формат турнира. Я сам люблю хоккей и болею за «Спартак». Если это произойдет и «Спартак» будет участвовать, будет вообще супер!