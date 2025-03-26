Скалони о досрочном выходе Аргентины на ЧМ-2026: «Может показаться легким, но это совсем непросто. Есть места, где приходится мучиться: где-то жарко, где-то слишком высоко, а где-то большая влажность»

"У нас 31 очко, и это может показаться легким, но я вас уверяю: это совсем непросто. И то, как мы добились этого, достойно похвалы.
Сегодня на базе мы смотрели гостевой матч Уругвая с Боливией (0:0), вспоминали, как мы играли там (3:0), и думали о том, как сложно это было. Потому что есть места, где приходится мучиться: где-то жарко, где-то слишком высоко [в горах], а где-то большая влажность. Вот так проходят отборочные матчи.
Главная радость в том, что мы вышли в финальный турнир", — сказал тренер сборной Аргентины.