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Бакаев верит, что «Химки» останутся в РПЛ: «За счет игры, побед. Есть ответственность, нельзя вылетать»

После 21 тура подмосковный клуб занимает в таблице 11-е место.

Источник: Sports

— «Химки» в этом году в РПЛ останутся?

— Думаю, должны.

— За счет чего?

— За счет игры, наверное, за счет побед. У нас сейчас две принципиальные игры: «Пари НН», потом «Динамо» Махачкала. Надо выигрывать.

Есть ответственность, нельзя вылетать. Мы боремся сейчас за каждое очко. Где‑то уже немножко от обороны. Все ответственно подходят сейчас.

— А до этого?

— Самая, наверное, такая атакующая команда в лиге. Всегда в атаку. Из‑за этого весело было. Мы забивали, нам забивали. Вот такие игры. Осталось вспомнить, сколько мы пропускали.

А сейчас сколько пропускаем? Потому что уже намного надежнее играем, много поработали над обороной.

— Тебе как больше нравится?

— Конечно, хочется больше в атаку и так далее, но сейчас надо результат дать.

— Открываешь интернет — про «Химки» две новости: проблема с руководством и проблема невыплат зарплат.

— Тут скрывать нечего. Есть такая проблема реально. Тоже влияет, думаю, на команду, потому что это непросто. Давление на результат плюс финансовые проблемы. И то, что мы набираем очки — ребята просто красавчики, показывают характер, сердце!

Я верю, что все будет хорошо. И я думаю, все ребята в команде верят. Было бы по‑другому — уже что‑то происходило бы, так сказать. Но все верят в нашего босса Туфана [Садыгова]. Были проблемы, а сейчас все прошло, слава богу. Всегда все было хорошо, всегда все выплачивалось. И команда верит, что все нормально будет, — сказал полузащитник «Химок».