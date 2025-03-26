Бакаев верит, что «Химки» останутся в РПЛ: «За счет игры, побед. Есть ответственность, нельзя вылетать»

Я верю, что все будет хорошо. И я думаю, все ребята в команде верят. Было бы по‑другому — уже что‑то происходило бы, так сказать. Но все верят в нашего босса Туфана [Садыгова]. Были проблемы, а сейчас все прошло, слава богу. Всегда все было хорошо, всегда все выплачивалось. И команда верит, что все нормально будет, — сказал полузащитник «Химок».