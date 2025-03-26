Бакаев верит, что «Химки» останутся в РПЛ: «За счет игры, побед. Есть ответственность, нельзя вылетать»

— «Химки» в этом году в РПЛ останутся?
— Думаю, должны.
— За счет чего?
— За счет игры, наверное, за счет побед. У нас сейчас две принципиальные игры: «Пари НН», потом «Динамо» Махачкала. Надо выигрывать.
Есть ответственность, нельзя вылетать. Мы боремся сейчас за каждое очко. Где‑то уже немножко от обороны. Все ответственно подходят сейчас.
— А до этого?
— Самая, наверное, такая атакующая команда в лиге. Всегда в атаку. Из‑за этого весело было. Мы забивали, нам забивали. Вот такие игры. Осталось вспомнить, сколько мы пропускали.
А сейчас сколько пропускаем? Потому что уже намного надежнее играем, много поработали над обороной.
— Тебе как больше нравится?
— Конечно, хочется больше в атаку и так далее, но сейчас надо результат дать.
— Открываешь интернет — про «Химки» две новости: проблема с руководством и проблема невыплат зарплат.
— Тут скрывать нечего. Есть такая проблема реально. Тоже влияет, думаю, на команду, потому что это непросто. Давление на результат плюс финансовые проблемы. И то, что мы набираем очки — ребята просто красавчики, показывают характер, сердце!
Я верю, что все будет хорошо. И я думаю, все ребята в команде верят. Было бы по‑другому — уже что‑то происходило бы, так сказать. Но все верят в нашего босса Туфана [Садыгова]. Были проблемы, а сейчас все прошло, слава богу. Всегда все было хорошо, всегда все выплачивалось. И команда верит, что все нормально будет, — сказал полузащитник «Химок».