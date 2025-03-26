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Замгенсека РФС о матчах с Замбией и Гренадой: «Более 70% заполняемости стадиона — хороший показатель с учетом погоды. Далее будем снова возить сборную в регионы»

Накануне национальная команда разгромила Замбию (5:0), а на прошлой неделе — Гренаду (5:0). Обе игры прошли на «ВТБ Арене».

Источник: Спортс"

"Думаю, можно быть довольными посещаемостью прошедших матчей сборной. Более 70% заполняемости стадиона суммарно на обе игры — это хороший показатель с учетом погоды.

Можно говорить, что непросто привлекать зрителей на трибуны в Москве на матчи с командами уровня Гренады, как это удавалось на матч с Брунеем в Краснодаре и матчи с Кубой и Сирией в Волгограде. Да, в столице нашей страны, как и в любом крупном городе, есть много событий и большой выбор проведения досуга.

Тем не менее мы видим интерес к играм сборной России и в Москве — люди приходят на стадион вместе с семьями даже в не самую хорошую погоду. Но, безусловно, в дальнейшем будем снова возить сборную в регионы. Просто сложно заранее сказать, куда и на какой матч.

Очень много факторов должно сложиться для выбора того или иного города — состояние поля, готовность местных властей принимать мероприятие и обеспечить безопасность, логистика как для самой сборной России, так для ее соперников", — сказала Эрика Сурикова.