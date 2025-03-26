Замгенсека РФС о матчах с Замбией и Гренадой: «Более 70% заполняемости стадиона — хороший показатель с учетом погоды. Далее будем снова возить сборную в регионы»

Тем не менее мы видим интерес к играм сборной России и в Москве — люди приходят на стадион вместе с семьями даже в не самую хорошую погоду. Но, безусловно, в дальнейшем будем снова возить сборную в регионы. Просто сложно заранее сказать, куда и на какой матч.