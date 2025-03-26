Замгенсека РФС о матчах с Замбией и Гренадой: «Более 70% заполняемости стадиона — хороший показатель с учетом погоды. Далее будем снова возить сборную в регионы»

"Думаю, можно быть довольными посещаемостью прошедших матчей сборной. Более 70% заполняемости стадиона суммарно на обе игры — это хороший показатель с учетом погоды.
Можно говорить, что непросто привлекать зрителей на трибуны в Москве на матчи с командами уровня Гренады, как это удавалось на матч с Брунеем в Краснодаре и матчи с Кубой и Сирией в Волгограде. Да, в столице нашей страны, как и в любом крупном городе, есть много событий и большой выбор проведения досуга.
Тем не менее мы видим интерес к играм сборной России и в Москве — люди приходят на стадион вместе с семьями даже в не самую хорошую погоду. Но, безусловно, в дальнейшем будем снова возить сборную в регионы. Просто сложно заранее сказать, куда и на какой матч.
Очень много факторов должно сложиться для выбора того или иного города — состояние поля, готовность местных властей принимать мероприятие и обеспечить безопасность, логистика как для самой сборной России, так для ее соперников", — сказала Эрика Сурикова.