«Памятник Дзюбе — перебор, в СССР и России была сотня игроков лучше него». Петрович о рекордах форварда

В то же время если через несколько лет кто-то забьет 40 голов за сборную, ему тоже ставить памятник? И потом тому, кто забьет больше 40 голов, тоже? Суть не в памятниках, а в том, что ты выиграл со сборной. Большие игроки в прошлом многое выигрывали, и я не уверен, что хотя бы одному из них поставили памятник в России. Но если Дзюбе поставят, буду только рад за него«, — сказал экс-ассистент тренера “Анжи”, “Вест Хэма” и сборной Сербии.