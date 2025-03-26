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«Памятник Дзюбе — перебор, в СССР и России была сотня игроков лучше него». Петрович о рекордах форварда

36-летний форвард «Акрона» — рекордсмен по голам (31) за национальную сборную и в российском футболе (236).

Источник: Спортс"

"Памятник Дзюбе — это немного перебор. В прошлом российского и советского футбола была сотня игроков лучше него при всем огромном уважении к Артему. Он великолепный бомбардир, достиг невероятных результатов. Но ставить сейчас ему памятник… Возможно, в будущем это было бы более логично.

В то же время если через несколько лет кто-то забьет 40 голов за сборную, ему тоже ставить памятник? И потом тому, кто забьет больше 40 голов, тоже? Суть не в памятниках, а в том, что ты выиграл со сборной. Большие игроки в прошлом многое выигрывали, и я не уверен, что хотя бы одному из них поставили памятник в России. Но если Дзюбе поставят, буду только рад за него«, — сказал экс-ассистент тренера “Анжи”, “Вест Хэма” и сборной Сербии.