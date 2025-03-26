Замгенсека РФС о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Информация в СМИ повлияла на динамику реализации билетов на матч с Гренадой»

Были ли расчеты, как повлияет появление Дзюбы на посещаемость матча с Гренадой (5:0)? Скорее нет, поскольку его вызов в национальную команду — решение Валерия Георгиевича [Карпина]. Очевидно, что спортивный принцип на первом месте. Но когда мы узнали о решении главного тренера вызвать Артема в сборную, мы сразу подумали, что с точки зрения внимания прессы, публики это позитивно повлияет на интерес к матчу. В том числе в плане динамики продаж билетов", — сказала Эрика Сурикова.