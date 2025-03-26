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Замгенсека РФС о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Информация в СМИ повлияла на динамику реализации билетов на матч с Гренадой»

Форвард «Акрона» забил 31-й гол за сборную России в этой игре, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Безусловно, Артем — известный футболист, медийный человек, который притягивает большое количество внимания. То количество информации, которое появилось вокруг него в СМИ за эти дни, то, как все это обсуждалось, в том числе по поводу того, забьет он или не забьет рекордный гол за сборную России, разумеется, повлияло на динамику реализации билетов.

Были ли расчеты, как повлияет появление Дзюбы на посещаемость матча с Гренадой (5:0)? Скорее нет, поскольку его вызов в национальную команду — решение Валерия Георгиевича [Карпина]. Очевидно, что спортивный принцип на первом месте. Но когда мы узнали о решении главного тренера вызвать Артема в сборную, мы сразу подумали, что с точки зрения внимания прессы, публики это позитивно повлияет на интерес к матчу. В том числе в плане динамики продаж билетов", — сказала Эрика Сурикова.