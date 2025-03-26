Юран о конфликтах в «Зените»: «Семак же Глушенкова не в ворота или защитником поставил, на поле каждый должен “таскать пианино”. Месси, Роналду — великие, но даже они не

Я допущу, что что-то могут сказать Месси, Роналду, Марадона — это великие футболисты. Но даже они себе не позволяли каких-то высказываний. Я бы посоветовал футболистам заниматься своей работой. А за результат в любом случае будут спрашивать с тренера.