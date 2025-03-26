Юран о конфликтах в «Зените»: «Семак же Глушенкова не в ворота или защитником поставил, на поле каждый должен “таскать пианино”. Месси, Роналду — великие, но даже они не

Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.
"Есть четкое разделение на тренера и футболиста. Тренер несет ответственность, требует от футболистов на поле выполнять свои задумки. Нравится это футболистам или нет, но они должны выполнять это.
Я допущу, что что-то могут сказать Месси, Роналду, Марадона — это великие футболисты. Но даже они себе не позволяли каких-то высказываний. Я бы посоветовал футболистам заниматься своей работой. А за результат в любом случае будут спрашивать с тренера.
Когда «Зенит» выигрывал, все было нормально с ролью Глушенкова на поле. Но Семак же его сейчас поставил не в ворота или защитником. А на поле каждый футболист должен «таскать пианино».
Такие высказывания не красят футболистов. Нужно всегда начинать с себя. А то сегодня — не та позиция, вышел не с первых минут, а завтра остальные будут рассказывать то же самое.
Что касается поражения «Спартаку», то это часть футбола — он состоит из побед, ничьих и поражений. Нужно все проанализировать и понимать, что есть 100-летие клуба и болельщик, который ждет чемпионство.
Нужно закусить и стараться быть полезным в любой позиции. Подобные моменты не должны случаться внутри команды. Но Семак — опытный тренер. Он разберется. Впереди девять туров, а не два, чтобы бить тревогу.
Комментировать работу можно тогда, когда закончишь с футболом. А сейчас есть требования главного тренера, которые нужно выполнять«, — сказал экс-тренер “Пари НН” и “Химок”.
Глушенков о слухах про конфликт с Семаком и разнос от Медведева: «Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. Ничего подобного не было».