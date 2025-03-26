Орлов о словах Глушенкова про кайф от игры с Гренадой: «Значит, в “Зените” он удовольствия не получает. Что он хотел этим сказать? Что Семак не тренер? Все его интервью не очень умны

А его заявление о том, что игра с Гренадой — первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает. Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявление… Как он не пожал руку тому же Семаку.