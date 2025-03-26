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Орлов о словах Глушенкова про кайф от игры с Гренадой: «Значит, в “Зените” он удовольствия не получает. Что он хотел этим сказать? Что Семак не тренер? Все его интервью не очень умны

«Высказывания Максима Глушенкова… Понимаете, какая тут история. Максим всех впечатлил своими первыми матчами за “Зенит”. Потрясающий дебют — семь голов в четырех турах! А потом он получил странную травму.

Источник: Sports

«Высказывания Максима Глушенкова… Понимаете, какая тут история. Максим всех впечатлил своими первыми матчами за “Зенит”. Потрясающий дебют — семь голов в четырех турах! А потом он получил странную травму. Ему во время игры мячом сломали руку… То есть он выключился во время матча. Я впервые такое увидел, хотя сам в футболе с 60-х годов. Как тебе мячом могут сломать руку… Не понимаю.

Второй момент: Глушенкову 25 лет, а сколько команд он уже сменил? Был в «Спартаке», «Крыльях», «Химках», «Локомотиве». И нигде надолго не задерживался. Это говорит о его непостоянстве. Что-то происходит у него внутри. Футболист не умеет терпеть. Если что-то не нравится, он уходит.

Ну и третий момент. Его интервью. Все они… Как бы это сказать… Не очень умные. Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную. Ну как так? Как гражданин Глушенков еще не вырос. Не понимает, что, когда высказывается в прессе, ему придется потом отвечать за свои слова.

А его заявление о том, что игра с Гренадой — первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает. Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявление… Как он не пожал руку тому же Семаку.

Где логика? Как он мог получить удовольствие в матче против Гренады? Что это за команда? Что за уровень? Где логика? Рядом с Глушенковым, увы, нет человека, который мог бы подсказать, как следует вести себя в прессе. Ей-богу, он выглядит еще ребенком", — сказал футбольный комментатор.

Максим Глушенков: «Со “Спартаком” я четко выполнял задачу. Тренеры “Зенита” были недовольны тем, как я это делал с “Факелом” — хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза».

Орлов о конфликтах в «Зените»: «Не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Пытается вбить клин между Глушенковым и Семаком? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим».