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«У Дзюбы наверняка будет мечта стать тренером “Спартака”. Опыт ему поможет, а помешать могут характер и чрезмерная эпатажность. Ему нужно поменять отношение к обществу». Наумов о будущем форварда

"У Дзюбы большой футбольный опыт, что поможет ему стать тренером. Единственное, что может ему помешать, — его характер и чрезмерная эпатажность. Ему нужно поменять отношение к обществу, в котором он живет.
Источник: Спортс"

"У Дзюбы большой футбольный опыт, что поможет ему стать тренером. Единственное, что может ему помешать, — его характер и чрезмерная эпатажность. Ему нужно поменять отношение к обществу, в котором он живет. Надо поменяться, быть более серьезным, ответственным как человеку. Дзюба может стать профессиональным тренером.

Вряд ли «Спартак» заключит с Дзюбой контракт в качестве тренера сразу. Во-первых, ему еще надо лицензию получить, а процесс это небыстрый. После обучения сразу никто хорошую команду не даст.

Наверняка у Дзюбы будет мечта стать тренером «Спартака», но к ней надо идти годами, расти. Дай бог, чтобы у Дзюбы все получилось. Я бы не возражал, если бы он стал классным тренером.

Думаю, у Дзюбы будут амбиции возглавить и сборную России. Амбиций у него вообще много. Но еще большой вопрос, проявится ли тренерский талант Дзюбы. Тренеру нужно уметь разговаривать, мотивировать, настраивать команду. Дай бог, он это будет уметь делать.

Если Дзюба станет главным тренером сборной России, то станет, наверное, самым эпатажным тренером команды за все время«, — отметил экс-президент “Локомотива”.