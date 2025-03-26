«У Дзюбы наверняка будет мечта стать тренером “Спартака”. Опыт ему поможет, а помешать могут характер и чрезмерная эпатажность. Ему нужно поменять отношение к обществу». Наумов о будущем форварда

"У Дзюбы большой футбольный опыт, что поможет ему стать тренером. Единственное, что может ему помешать, — его характер и чрезмерная эпатажность. Ему нужно поменять отношение к обществу, в котором он живет. Надо поменяться, быть более серьезным, ответственным как человеку. Дзюба может стать профессиональным тренером.