Кокорин о том, что Дзюба играет в 36 лет: «Играет» — громко сказано. Но сильнее никто не вырос, не приблизился даже к его данным и по стилю. Дед молодец в любом случае"

У него сильные очень качества: второй этаж, борьба… Подать в штрафную — с его антропометрией забивать, цепляться, это его конек. На данный момент, я думаю, там сильнее никто не вырос, не приблизился даже к его таким же данным и по стилю. Ну кто? Соболев у нас плюс-минус такой же. И то он на его фоне намного поменьше.