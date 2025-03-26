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Кокорин о том, что Дзюба играет в 36 лет: «Играет» — громко сказано. Но сильнее никто не вырос, не приблизился даже к его данным и по стилю. Дед молодец в любом случае"

— За Дзюбой следишь наверняка?

Источник: Спортс"

— Я видел, да, что он рекорд установил. Дед молодец в любом случае. Это рекорд России и классное достижение.

— Как ты сам это оцениваешь? Все-таки чуваку 36 лет, у него удивительные данные…

— Спасибо «Зениту».

— Но в 36 лет человек играет, и по конкуренции его не выпихнули, он в порядке.

— Ну «играет» — давай, громко сказано.

У него сильные очень качества: второй этаж, борьба… Подать в штрафную — с его антропометрией забивать, цепляться, это его конек. На данный момент, я думаю, там сильнее никто не вырос, не приблизился даже к его таким же данным и по стилю. Ну кто? Соболев у нас плюс-минус такой же. И то он на его фоне намного поменьше.

Многие команды ниже уровня, из нижней части [таблицы], у которых борьба, угловые, штрафные, которые за счет этого живут, — он прекрасно туда подходит. Давления никакого нет, ты отыграл уже везде. Просто наслаждаешься, хочешь забить последние мячи, — сказал форвард «Ариса».