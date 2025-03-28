Дзюба о «Локо» без него: «Он на 1-м месте, что ли, идет? Если бы остались Глушенков, Миранчук и я, то шел бы, может. Результат в этом сезоне — следствие аномальной результативн

В «Локомотиве» работает много потрясающих людей, с некоторыми ребятами я до сих пор очень тепло общаюсь — поэтому буду только рад, если команда поднимется еще выше и будет бороться за чемпионство. Но мы же понимаем: результат «Локомотива» в этом сезоне — следствие аномальной результативности Батракова. Сильно сомневаюсь, что второй год у Леши получится таким же, — сказал нападающий «Акрона».