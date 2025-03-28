Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о «Локо» без него: «Он на 1-м месте, что ли, идет? Если бы остались Глушенков, Миранчук и я, то шел бы, может. Результат в этом сезоне — следствие аномальной результативн

— Ты заметил, что после твоих скандальных уходов в плане футбола не потеряли ни «Зенит», ни «Локомотив»?
Источник: Спортс"

— В каком смысле?

— «Зенит» как выигрывал чемпионства, так и продолжил. А «Локомотив» в этом сезоне выдал лучший старт за много лет.

— А я не понял — «Локомотив» на первом месте, что ли, идет?

— Какое-то время действительно шли.

— И что? «Спартак» Нальчик тоже на первом когда-то шел. Сейчас «Локомотив» четвертый — то же место, что было при мне.

Может, если бы остались Глушенков, Миранчук и я, они бы на первом сейчас шли. Но говорить в сослагательном наклонении бесполезно. Все рассудит турнирная таблица.

В «Локомотиве» работает много потрясающих людей, с некоторыми ребятами я до сих пор очень тепло общаюсь — поэтому буду только рад, если команда поднимется еще выше и будет бороться за чемпионство. Но мы же понимаем: результат «Локомотива» в этом сезоне — следствие аномальной результативности Батракова. Сильно сомневаюсь, что второй год у Леши получится таким же, — сказал нападающий «Акрона».