Мостовой о «Рубине»: «Легко “Зениту” не будет, это не Бруней или Гренада. Видел заголовки: “Безумный Макс вернулся!” Ну что вы несете, ребята? До смешного уже доходит!»

В «Зените» что-то не то творится. Все привыкли, что они побеждают постоянно, но не может же это длиться вечно. Вся интрига будет до последнего тура, как и в прошлом году. И это при том, что сине-бело-голубые все равно особняком стоят в чемпионате России: большой коллектив и множество высококлассных иностранцев в составе«, — сказал экс-футболист “Спартака”, “Сельты” и сборной России.