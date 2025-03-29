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Мостовой о «Рубине»: «Легко “Зениту” не будет, это не Бруней или Гренада. Видел заголовки: “Безумный Макс вернулся!” Ну что вы несете, ребята? До смешного уже доходит!»

Сине-бело-голубые примут казанский клуб в рамках 22-го тура Мир РПЛ в воскресенье.
Источник: Спортс"

«Как мы видим, для “Зенита” ничего легкого уже не бывает. В товарищеской игре с БАТЭ (5:0) они накидали авоську. Почему в чемпионате так не играют? “Рубин” не будет просто так сдаваться, точно даст бой.

Если петербуржцы снова потеряют очки, то о чем можно говорить? Конечно, легко не будет, все-таки в соперниках не Бруней или Гренада (смеется — Спортс"). Хорошо, когда есть такие национальные команды: можно раззабиваться и снова в форме быть.

Видел заголовки в СМИ: «Безумный Макс (имеется в виду Максим Глушенков — Спортс») вернулся!".

Ну что вы несете, ребята? Зачем это? До смешного уже доходит!

В «Зените» что-то не то творится. Все привыкли, что они побеждают постоянно, но не может же это длиться вечно. Вся интрига будет до последнего тура, как и в прошлом году. И это при том, что сине-бело-голубые все равно особняком стоят в чемпионате России: большой коллектив и множество высококлассных иностранцев в составе«, — сказал экс-футболист “Спартака”, “Сельты” и сборной России.