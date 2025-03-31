Кожевников считает, что на «Матч ТВ» мало трансляций Кубка Гагарина: «Это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели второсортный футбол или баскетбол идут выше? На канале потеряли берега»

Тем более что речь идет о таком сомнительном конкуренте, как футбол, уровень которого вызывает только улыбку. Недавно в том же интернете наткнулся на «беседу» Кокорина и Смолова. Там на протяжении часа идет парад инфантилизма и неадекватности. Обязательно посмотрите это шапито — чтобы понять, куда рухнул наш футбол. Ведь в советские времена эти ребятишки с их звездными болезнями и уровнем мастерства не пробились бы и во вторую лигу.