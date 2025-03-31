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Депутат Журова о Дзюбе: «Если спросить на улице имя российского футболиста, большинство назовет его — еще Аршавина и Кержакова, может. По скандалам Артем тоже в топе, наряду с Мамаевым и Кокориным&r

"Если прямо сейчас спросить на улице на выбор имя какого-либо российского футболиста, то большинство, думаю, назовут как раз его.

Источник: Спортс"

Люди моего поколения, может быть, назовут еще Аршавина и Кержакова. За все время, наверное, самый популярный футболист — Лев Яшин.

Если говорить о скандалах, то Дзюба тоже будет в топе — наряду с Мамаевым и Кокориным", — сказала депутат Госдумы.