Депутат Журова о Дзюбе: «Если спросить на улице имя российского футболиста, большинство назовет его — еще Аршавина и Кержакова, может. По скандалам Артем тоже в топе, наряду с Мамаевым и Кокориным&r

Люди моего поколения, может быть, назовут еще Аршавина и Кержакова. За все время, наверное, самый популярный футболист — Лев Яшин.
Если говорить о скандалах, то Дзюба тоже будет в топе — наряду с Мамаевым и Кокориным", — сказала депутат Госдумы.
"Если прямо сейчас спросить на улице на выбор имя какого-либо российского футболиста, то большинство, думаю, назовут как раз его.
Люди моего поколения, может быть, назовут еще Аршавина и Кержакова. За все время, наверное, самый популярный футболист — Лев Яшин.
Если говорить о скандалах, то Дзюба тоже будет в топе — наряду с Мамаевым и Кокориным", — сказала депутат Госдумы.