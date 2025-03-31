Бубнов — Геничу: «Пойдете на “стрелку” с Дзюбой — возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт — спрошу у него&raqu

Также Дзюба заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах».
«Если пойдете [на “стрелку” с Дзюбой], меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки.
Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Дзюба дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен.
Когда тебя на «стрелку» пригласят, Костя (обращаясь к Геничу — Спортс«“), возьми меня. У меня к нему вопросы”, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной СССР. в эфире “Коммент. Шоу”.
Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится».