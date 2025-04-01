Телохранителю Месси запретили выходить на поле в США: «Проблема не во мне. В Европе за семь лет 6 человек выбежали на поле, а здесь — 16 за за 20 месяцев моей работы»

Яссин Чеуко, охраняющий форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины, — экс-солдат армии США, «морской котик» с боевым опытом в Ираке и Афганистане, мастер боевых искусств, занимается боксом и тхэквондо, участвовал в нескольких боях ММА.
Ранее он неоднократно выбегал на поле, перехватывал или оттаскивал болельщиков, которые хотели обняться с Месси, взять у него автограф.
"Мне больше не разрешают выходить на поле [в США].
Я работал семь лет в Европе — во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, — и только шесть человек вышли на поле.
Я приехал в США, и за 20 месяцев, что я нахожусь здесь, на поле вышли 16 человек — с этим здесь есть огромная проблема. Проблема не во мне, позвольте мне помогать Лео.
Мне нравятся МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе. Мне нравится помогать. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе. Что ж, ладно, я понимаю это решение", — завил Чеуко в интервью для House of Highlights.
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