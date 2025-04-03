Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в “Зените” 1−2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал — и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть&raqu

— Для меня это была мотивация, что определенные появятся футболисты, будет ставка на молодых ребят, пока мы в изоляции. Я думаю, что будет прям уделяться молодым ребятам [время], чтобы как раз когда мы вышли из занавеса этого, уже выросло определенное поколение ребят, которые понюхали уже даже на этом уровне.