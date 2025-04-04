Пети о разочаровавших его тренерах АПЛ: «Гвардиола, Постекоглу, Аморим. Но ответственен ли Рубен за бардак в “МЮ”? Нет, проблемы намного глубже»

— Мне сложно сказать, что Гвардиола — главное разочарование сезона, но он в этой группе. Также я бы включил в нее Энджа Постекоглу, пусть даже я не считаю, что он единственный, кто несет ответственность за ситуацию в «Тоттенхэме».