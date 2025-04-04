Пети о разочаровавших его тренерах АПЛ: «Гвардиола, Постекоглу, Аморим. Но ответственен ли Рубен за бардак в “МЮ”? Нет, проблемы намного глубже»

— Мне сложно сказать, что Гвардиола — главное разочарование сезона, но он в этой группе. Также я бы включил в нее Энджа Постекоглу, пусть даже я не считаю, что он единственный, кто несет ответственность за ситуацию в «Тоттенхэме».
Я бы также указал на Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что он следует путем многих тренеров, провалившихся в «МЮ». Несет ли Аморим ответственность за бардак в клубе? Я так не считаю, проблемы лежат намного глубже тренерской скамейки.
«МЮ» все еще участвует в Лиге Европы. В случае победы он автоматически попадет в Лигу чемпионов. Если Аморим добьется этого, можно будет считать его сезон успешным, несмотря на все остальное, — заявил бывший полузащитник сборной Франции в интервью Poker Firma.