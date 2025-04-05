Зоран Тошич: «Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Желаю ему побить рекорд Гретцки и стать лучшим среди лучших»

"Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен.
Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших", — сказал экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен.
Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших", — сказал экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич.