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Зоран Тошич: «Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Желаю ему побить рекорд Гретцки и стать лучшим среди лучших»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен.

Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших", — сказал экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич.