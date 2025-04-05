Дзюба про «Адана Демирспор»: «Меня по беспределу не ставили. Всем позвонил — “все супер, ты топ”. Начинаешь копаться, и у тебя две мысли: или это русофобия, или просто не нравлюсь&raqu

— Был такой эпизод в Турции, когда я в «Адану» перешел, меня просто по беспределу не ставят, не ставят, не ставят. И я уже не понимал. Я к тренеру и так, и сяк, уже всем позвонил — «все супер, ты топ». Я до сих пор не могу понять.
Сидишь, начинаешь копаться, и у тебя две мысли: или это какая-то русофобия, или просто не нравлюсь, не подошел. Причем в лицо тебе все говорят [что все хорошо], ты сидишь просто разбитый.
— Но контракт зачем-то подписали.
— Ну это ошибка, опять же. Не ошибка — грубо сказано. Это опыт. Ошибка, наверное, неправильное слово, грубое такое, — сказал форвард «Акрона».