В «Фенербахче» было экстренное совещание из-за Моуринью, схватившего Бурука за нос. Президент Коч хочет оставить Жозе, но поддерживающих увольнение тренера «довольно много» (Fanatik)

Fanatik передает, что боссы клуба организовали экстренное совещание в связи с поступком португальского специалиста. Президент Али Коч тоже принял в нем участие, несмотря на нахождение в США.
Утверждается, что глава клуба был расстроен результатом игры, пришедшейся на его день рождения. Обсуждался в том числе вопрос расставания с Моуринью. Коч выступает за то, чтобы позволить Жозе работать дальше, но «достаточно много» и тех, кто считает целесообразным расставание с португальцем.
Вопрос будет снова обсуждаться после возвращения президента в Турцию.
«Фенербахче» идет на 2-м месте в чемпионате и уже вылетел не только из Кубка, но и из Лиги Европы.