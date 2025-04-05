В «Фенербахче» было экстренное совещание из-за Моуринью, схватившего Бурука за нос. Президент Коч хочет оставить Жозе, но поддерживающих увольнение тренера «довольно много» (Fanatik)

Утверждается, что глава клуба был расстроен результатом игры, пришедшейся на его день рождения. Обсуждался в том числе вопрос расставания с Моуринью. Коч выступает за то, чтобы позволить Жозе работать дальше, но «достаточно много» и тех, кто считает целесообразным расставание с португальцем.