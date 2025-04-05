Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Фенербахче» было экстренное совещание из-за Моуринью, схватившего Бурука за нос. Президент Коч хочет оставить Жозе, но поддерживающих увольнение тренера «довольно много» (Fanatik)

После игры с Галатасараем (1:2) в Кубке Турции главный тренер желтых канареек схватил за нос Окана Бурука, своего коллегу, и тот упал на газон.
Источник: Спортс"

Fanatik передает, что боссы клуба организовали экстренное совещание в связи с поступком португальского специалиста. Президент Али Коч тоже принял в нем участие, несмотря на нахождение в США.

Утверждается, что глава клуба был расстроен результатом игры, пришедшейся на его день рождения. Обсуждался в том числе вопрос расставания с Моуринью. Коч выступает за то, чтобы позволить Жозе работать дальше, но «достаточно много» и тех, кто считает целесообразным расставание с португальцем.

Вопрос будет снова обсуждаться после возвращения президента в Турцию.

«Фенербахче» идет на 2-м месте в чемпионате и уже вылетел не только из Кубка, но и из Лиги Европы.