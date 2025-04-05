Слот о том, что Оуэну «мало» чемпионства «Ливерпуля»: «Майкл в курсе, что у нас один титул за 35 лет? Если можешь стать чемпионом с этим клубом, остальное не имеет значения»

Если бы «Манчестер Сити» выигрывал только АПЛ, я бы мог понять заявления, что это не лучший для него сезон. Но если в «Ливерпуле» ты борешься за титул, не говоря уже о победе, то это странный вопрос, я считаю. Если Вирджил думает так же, то я с ним согласен«, — сказал главный тренер “красных”.