Слот о том, что Оуэну «мало» чемпионства «Ливерпуля»: «Майкл в курсе, что у нас один титул за 35 лет? Если можешь стать чемпионом с этим клубом, остальное не имеет значения»

"Позвольте уточнить, Вирджил был немного недоволен, потому что выглядело так, будто недостаточно выиграть только АПЛ?
Майкл ведь играл за нас, не так ли? Значит, он в курсе, что за 35 лет мы выиграли чемпионат всего один раз? Вот и ответ.
Если ты можешь выиграть чемпионат с этим клубом, то все остальное значения не имеет, я бы сказал. Я пойму, если после 10 чемпионств подряд люди скажут: «Ну, вы выиграли только АПЛ».
Если бы «Манчестер Сити» выигрывал только АПЛ, я бы мог понять заявления, что это не лучший для него сезон. Но если в «Ливерпуле» ты борешься за титул, не говоря уже о победе, то это странный вопрос, я считаю. Если Вирджил думает так же, то я с ним согласен«, — сказал главный тренер “красных”.