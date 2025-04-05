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Слот о том, что Оуэну «мало» чемпионства «Ливерпуля»: «Майкл в курсе, что у нас один титул за 35 лет? Если можешь стать чемпионом с этим клубом, остальное не имеет значения»

Майкл Оуэн, общаясь с Вирджилом ван Дейком после мерсисайдского дерби, отметил, что вылет из Лиги чемпионов и поражение в финале Кубка английской лиги оставят горький привкус , даже несмотря на вероятное чемпионство.
Источник: Спортс"

"Позвольте уточнить, Вирджил был немного недоволен, потому что выглядело так, будто недостаточно выиграть только АПЛ?

Майкл ведь играл за нас, не так ли? Значит, он в курсе, что за 35 лет мы выиграли чемпионат всего один раз? Вот и ответ.

Если ты можешь выиграть чемпионат с этим клубом, то все остальное значения не имеет, я бы сказал. Я пойму, если после 10 чемпионств подряд люди скажут: «Ну, вы выиграли только АПЛ».

Если бы «Манчестер Сити» выигрывал только АПЛ, я бы мог понять заявления, что это не лучший для него сезон. Но если в «Ливерпуле» ты борешься за титул, не говоря уже о победе, то это странный вопрос, я считаю. Если Вирджил думает так же, то я с ним согласен«, — сказал главный тренер “красных”.