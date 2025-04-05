Матч «Монпелье» — «Сент-Этьен», прерванный из-за беспорядков, решили не доигрывать: сохранится счет 0:2. В фэнтези останутся результаты 63 сыгранных минут

Встреча прошла 16 марта и не была доиграна: на 63-й минуте при счете 2:0 в пользу «Сент-Этьена» фанаты начали бросать на поле посторонние предметы. Главный судья Франсуа Летексье отправил команды в раздевалки, затем было принято решение не возобновлять игру.
Дисциплинарный комитет лиги постановил, что матч не будет доигран, и официальным считается результат, зафиксированный на момент остановки игры.
Оба гола в той встрече забил Люка Стассен. Исходя из решения Лиги, очки, набранные футболистами в этой встрече, не будут пересчитаны. Таким образом, за матч с «Монпелье» у нападающего 10 очков (+2 за игру, +8 за голы). В 26-м туре его выбрали 1,26% игроков.
? Моя команда в Лиге 1.