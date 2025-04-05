Компани о травме Мусиалы: «Баварии» нужно быть уверенной, что мы справимся. Мюллер помогает в разных сочетаниях. По-прежнему ставим цель выиграть все"

Из-за травм нам нужен каждый игрок. Джамал [Мусиала] почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, так что нам нужно подождать и посмотреть [каков будет диагноз]. Нам нужно быть уверенными в том, что как команда мы справимся с этим. Не хочу, чтобы мы жаловались. Мы проанализируем игру «Интера» и определимся с составом.