Защитник «Локо» Монтес: «Скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. Очень не хватает солнца и тепла»

— Если продолжать тему еды, то, конечно, скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. А так, очень не хватает солнца и тепла. Хорошо, что со мной здесь семья, и по ней не приходится скучать, — сказал Монтес.