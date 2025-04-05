Защитник «Локо» Монтес: «Скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. Очень не хватает солнца и тепла»

— Свободного времени не так много: тренер нечасто дает нам выходные, чтобы мы не расслаблялись. Но то, что видел, очень понравилось. Гулял по центру, был на Патриарших прудах, в районе Москвы-Сити. Кстати, прокатился в метро — очень интересный опыт!
— Что скажешь о русской кухне?
— Не могу назвать себя ее фанатом, ничего особенно не запомнилось. Но с едой проблем нет: в Москве много прекрасных заведений с различными европейскими блюдами, готовят на высоком уровне.
— Чего не хватает из мексиканского?
— Если продолжать тему еды, то, конечно, скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. А так, очень не хватает солнца и тепла. Хорошо, что со мной здесь семья, и по ней не приходится скучать, — сказал Монтес.