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Защитник «Локо» Монтес: «Скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. Очень не хватает солнца и тепла»

— Какие места понравились в Москве?

Источник: Спортс"

— Свободного времени не так много: тренер нечасто дает нам выходные, чтобы мы не расслаблялись. Но то, что видел, очень понравилось. Гулял по центру, был на Патриарших прудах, в районе Москвы-Сити. Кстати, прокатился в метро — очень интересный опыт!

— Что скажешь о русской кухне?

— Не могу назвать себя ее фанатом, ничего особенно не запомнилось. Но с едой проблем нет: в Москве много прекрасных заведений с различными европейскими блюдами, готовят на высоком уровне.

— Чего не хватает из мексиканского?

— Если продолжать тему еды, то, конечно, скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. А так, очень не хватает солнца и тепла. Хорошо, что со мной здесь семья, и по ней не приходится скучать, — сказал Монтес.