Корнюхин перед 900-м матчем Акинфеева: «Фигура номер один в российском футболе. Кто еще может с ним потягаться?»

— Не каждому дано провести 900-й матч. Акинфеев — это фигура номер один в российском футболе на данный момент. Кто еще может с ним потягаться? Понятно, что у нас есть Дзюба, который рекорд за рекордом сейчас устанавливает. Но Акинфеев — вне конкуренции. С ним никто не может сравниться. Дай бог, чтобы еще и 910-й матч он сыграл.