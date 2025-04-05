Корнюхин перед 900-м матчем Акинфеева: «Фигура номер один в российском футболе. Кто еще может с ним потягаться?»

— Не каждому дано провести 900-й матч. Акинфеев — это фигура номер один в российском футболе на данный момент. Кто еще может с ним потягаться? Понятно, что у нас есть Дзюба, который рекорд за рекордом сейчас устанавливает. Но Акинфеев — вне конкуренции. С ним никто не может сравниться. Дай бог, чтобы еще и 910-й матч он сыграл.
— Есть ли кто-то, кто мог бы прийти на замену?
— В свое время я бы сделал ставку на Лантратова, но последние матчи говорят о том, что ему есть к чему стремиться. Латышонок еще пока молод и горяч, но уровень определенный тоже показывает. Агкацев опять же…
В свое время нам пытались навязать голландскую вратарскую школу, испанскую, но есть российская школа, которую не переплюнуть многим. Я считаю, что наша вратарская школа поинтереснее будет. Но надо работать над этим.
Каждому из вратарей надо работать, работать и работать, чтобы доказать свою состоятельность. Акинфеев уже доказал. А вот остальным, чтобы дотянуться хотя бы до Акинфеева, очень много надо работать над собой в первую очередь, — сказал бывший вратарь «Зенита».