Белоус о Нагорных и Леонченко в «Локо»: «Не вижу возможности хороших результатов с таким стилем руководства. РЖД надо определиться, чего они на самом деле хотят от клуба»

"Я пока не вижу твердой руки, кто управляет клубом. Леонченко был хорошим футболистом, но кто сейчас управляет клубом? Кто является определяющим человеком? Если это Юрий Нагорных, то он должен чаще доводить свою позицию до общественности. Если он не хочет этого делать, то это должен делать кто-то за него.
Кто-то не понимает, чем занимается Леонченко? Мы знаем, что он занимает пост генерального директора, но не скажешь, что это первое лицо в клубе. Есть понимание, что это [председатель совета директоров] Нагорных. Но когда происходят крупные поражения, то ему не надо отсиживаться в тишине. Я не вижу возможности добиваться хороших результатов с таким стилем руководства «Локомотива».
В тандеме Семина и Филатова было все ясно. Тогда было понятно, как происходит управление, как идет усиление команды. Сейчас укрепления команды идет по остаточному принципу. РЖД надо определиться, чего они на самом деле хотят от клуба«, — сказал бывший вице-президент “Локомотива”.