Белоус о Нагорных и Леонченко в «Локо»: «Не вижу возможности хороших результатов с таким стилем руководства. РЖД надо определиться, чего они на самом деле хотят от клуба»

"Я пока не вижу твердой руки, кто управляет клубом. Леонченко был хорошим футболистом, но кто сейчас управляет клубом? Кто является определяющим человеком? Если это Юрий Нагорных, то он должен чаще доводить свою позицию до общественности. Если он не хочет этого делать, то это должен делать кто-то за него.